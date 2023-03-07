Muğla'da kaza yapan otomobildeki kadın hayatını kaybederken eşi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki kadın hayatını kaybederken, eşi yaralandı.

Durmuş A. (71) yönetimindeki 48 HJ 637 plakalı otomobil, Minare Mahallesi'nde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Durmuş A. ile karısı Keziban A. (70) Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Keziban A. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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