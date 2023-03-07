Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren çalışmasının ardından belirlenen 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 12 sentetik hap, 7 cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği, 5 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

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