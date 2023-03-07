Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Güvercinlik Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, Y.S, C.C. ve M.K'nin üzerinde, uyuşturucu madde arama köpeği "Efor" ile yapılan aramada, esrar, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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