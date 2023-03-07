Muğla'da kamyonetle çarpışan motosikletteki ikiz kardeşler yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu ikiz kardeşler yaralandı.

H.M'nin kullandığı 48 M 7433 plakalı Marmaris Belediyesine ait kamyonet ile Ö.B.Y (15) yönetimindeki motosiklet Armutalan Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen motosikletteki sürücü ile ikiz kardeşi B.E.Y. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan B.E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.





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