Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, kayalıklarda mahsur kalan keçi, Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale (MAG AME) ekibince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Erim Tarım'a ait keçi, Bayır Mahallesi'nin dağlık alanındaki kayalıklarda mahsur kaldı.



Sahibinin durumu bildirmesi üzerine Fethiye MAG AME ekibi bölgeye gitti.

Ekip, 30 metre uçuruma halat yardımıyla inerek, kurtardıkları keçiyi sahibine teslim etti.

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