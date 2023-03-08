Datça'da kalp krizi geçiren banka müdürü hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki özel bir bankanın müdürü, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Bankada uzun yıllardır müdür olarak görev yapan İrfan Karademir (48) kalp rahatsızlığı nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada durumu ağırlaşan Karademir, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kandemir, Datça-Marmaris kara yolunda geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamadı.

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