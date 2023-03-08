Datça'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde ölü deniz kaplumbağası kıyıya vurdu.

Burgaz mevkisi Uşaklılar Sitesi sahilinde dolaşan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Herhangi bir yarası bulunmayan kaplumbağanın vücuduna dolanan balıkçı misinası dikkati çekti.

Yapılan incelemenin ardından, ölü caretta caretta belediye ekiplerince sahilden alınarak gömüldü.

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