Muğla'da depremzede kadınlara karanfil dağıtıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde konaklayan depremzede kadınlara, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verildi.

Fethiye Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, misafirhanede kalan kadınları ziyaret etti. Kadınların gününü kutlayan Dadaşoğlu, karanfil dağıttı.

Öte yandan ilçe genelinde 8 Mart dolayısıyla farklı etkinlikler düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan uygulamada sürücüler trafik kuralarına uymaları konusunda uyarıldı ve kadınlara karanfil verildi.

Marmaris'te de depremzedelerin konakladığı otel yöneticileri, kadınlara karanfil verdi.

19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda ise İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü stant açarak, misafir depremzedelerin yanı sıra Marmaris'te yaşayan kadınlara karanfil ve broşür dağıttı. Stantlarda ilçenin kadın idarecileri de görev alarak kadınlara kurumları hakkında bilgi sundu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneğince düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından Bodrumspor Coenda Medical Kadın Voleybol Takımı ile ilçede misafir edilen Gaziantep ekiplerinden Adam Voleybol Takımı'nın kadın sporcularına çiçek hediye edildi.

Muğla'da, Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde depremzede kadınları ağırladı. İl Halk Kütüphanesi paydaşlığında düzenlenen etkinlikte, gönüllü üyeler, KYK yurtlarında ikamet eden 35 deprem mağduru kadın ile bir araya geldi.



Programda depremzede kadınlar, müzeyi ve tarihi Arasta Çarşısı'nı gezdi, kütüphaneyi ziyaret etti.

Derneğin başkanı Yasemin Duygulu, gazetecilere, amaçlarının depremzede kadınların gözyaşlarına ortak olmak değil onları gülümsetmek olduğunu ifade etti.

İl Halk kütüphanesi Müdürü Pınar Dengiz de bu etkinlikle "Kitap en iyi arkadaştır" temasını vurgulamak istediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.