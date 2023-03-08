Hataylı depremzede çift, Fethiye'de dünyaevine girdi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'dan AFAD organizasyonuyla Muğla'nın Fethiye ilçesine gelen çift, düzenlenen nikah töreniyle evlendi.

Düğün hazırlığı yapan Esra Ezer (22) ve Ali Kanal (28) ile aileleri, depremin ardından Hatay'ın Antakya ilçesinden ayrılarak Fethiye'deki otellere yerleştirildi.

Genç çiftin deprem nedeniyle Antakya'da kıyılamayan nikahları için başvuru yapılarak, Fethiye Belediyesi'nden tarih alındı.

Fethiye Belediyesi'nin desteğiyle genç çift, Özer Olgun Kültür Merkezi önünde düzenlenen törende, Belediye Başkanı Alim Karaca'nın kıydığı nikahla dünyaevine girdi.

Karaca, törende yaptığı konuşmada, depremin izlerinin birlik beraberlik içerisinde gönüllülerin de desteğiyle sarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Damat Kanal, normal şartlarda düğünlerinin bir ay sonra olacağını, deprem nedeniyle öne aldıklarını ifade etti.

Depremden önce düğünleri için her şeyin planlandığını ve kendilerine ev baktıklarını anlatan Kanal, "Yaşanan depremin ardından buraya geldik. Burada yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Aslı Kanal ise Fethiye'ye geliş nedenlerinin kötü olduğunu, ilçede yapacakları yeni başlangıçla daha iyi günler geçirmeyi umut ettiklerini kaydetti.

Tören, takı merasimiyle sona erdi.

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