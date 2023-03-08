Depremde hayatını kaybeden dalgıç arkadaşlarını su altında andılar

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden dalgıç Aycan Çelikoğlu (20), Muğla'nın Marmaris ilçesinde su altında anıldı.

İskenderun Teknik Üniversitesi Sualtı Teknolojisi 2'nci sınıf öğrencisi olan dalgıç Çelikoğlu için, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde memleketi Muğla'da etkinlik düzenlendi.

Dalış eğitmeni Şafak Ünlü eşliğinde, Adilkan Taner, Taylan Erol Bodrumlu, Endam Demier, Cenker Balta, su altında ve üstünde Çelikoğlu'nun posterini ve Türk bayrağını açtı.

Çelikoğlu'nun ailesi de evlatlarının anısına gerçekleştirilen etkinlikte duygusal anlar yaşadı.





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