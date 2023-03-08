18. Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin geliri depremzedelere

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MUĞLA (AA) - Muğla'da 18'ncisi düzenlenen Uluslararası Marmaris Kadın ve Sanat Festivali'nin geliri depremzedeler için kullanılacak.

Festival, 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe Sanat Galerisi'nde, Karma Güzel Sanatlar Sergisi açılışı ile başladı.

Festivalin organizasyon komitesi başkanı ve sinema sanatçısı Selma Sonat, 18 yıldır kadınlar festivali düzenleyebildikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Festivalin ilçenin en istikrarlı etkinliği olduğunu belirten Sonat, "Deprem herkes gibi bizi de çok üzdü. Bu yüzden geçen senedekiler gibi yoğun bir program hazırlamadık. 21 Mart Dünya Şiir Günü'nü kutluyoruz. İzmir Radyosu'ndan bir programcımız gelecek. Yazalar şairler gelecek. Gösterilerimiz olacak." dedi.

Sonat, etkinlik gelirlerinin tamamının depremzedeler için kullanılacağı kaydetti.

Festival, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahnelenecek "Aşk Oyunları" adlı kabare ile son bulacak.





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