Fethiye Emniyet Müdürü Dadaşoğlu, depremzede çocuğa "muhabbet kuşu" hediye etti

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'da muhabbet kuşunu kaybeden 10 yaşındaki Erdeniz Karaçar'a, Fethiye Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu muhabbet kuşu hediye etti.

Dadaşoğlu ile polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçedeki depremzedelere ziyarette bulundu.

Emniyet Müdürü Dadaşoğlu, ziyareti sırasında, Karaçar'ın Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki evlerinin enkazında ölen "Yalnız Kurt" isimli muhabbet kuşu nedeniyle üzgün olduğunu öğrendi.

Dadaşoğlu tarafından alınan muhabbet kuşu, kafesiyle Karaçar'a hediye edildi.

Muhabbet kuşuna "Umut" adını veren Karaçar, polis ekiplerine teşekkür etti.

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