Datça'da şehit annesine, 8 Mart Dünya Kadınları Günü ziyareti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, şehit annesi Nurten Yorulmaz, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Kaymakamlık ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınları Günü dolayısıyla, 11 Ekim 1994 tarihinde Erzurum'un Tekmen ilçesi Taşkesen köyünde iki arkadaşı ile birlikte PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen öğretmen Ersoy Yorulmaz'ın annesi Nurten Yorulmaz'ı evinde ziyaret etti.

Yorulmaz, kendisini ziyarete gelen ekibe teşekkür etti.



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