Muğla'da 100 bin ıtri tıbbi bitki ve 5 bin meyve fidanı dağıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla üretici kadınlara 100 bin ıtri tıbbi bitki ve 5 bin meyve fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Milas'ta etkinlik düzenlendi.

Programda, üretici kadınlar ile Muğla'da misafir edilen depremzede aileler bir araya geldi.

Etkinlikte, katılımcılara 100 bin ıtri tıbbi bitki ile 5 bin meyve fidanı dağıtılırken, depremde hayatını kaybedenleri temsilen zeytin fidanı dikildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Muğla'nın kuzeydeki en önemli üretim aksının Milas olduğunu söyledi.

Pandemi, orman yangınları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olaylar nedeniyle tarımsal üretimin sekteye uğradığı zor dönemlerden geçtiklerini ifade ederek, "Çok büyük sıkıntılar yaşadık ama şükürler olsun ki afet fonundan, AFAD'dan ve Cumhurbaşkanlığından tüm üreticilerimizin banka hesaplarına gerekli ücretler yatırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın terzi usulü proje çalışmalarıyla üreticiyi desteklemeye gayret ettik. Yaşadığımız her zorluğa rağmen üretme azmimiz hiç bitmedi." dedi.

1999 Marmara depreminin ardından Milas'a yerleşen ve çiftçilik yapmaya başlayan Esra Kuray ise bölgede üreterek kadınlara örnek olmaya çalıştığını, il ve ilçe müdürlüklerinin hemen her projesinde yer aldığını vurgulayarak, kadınların üretimde var olduğunu ve giderek güçlendiğini kaydetti.

Törene, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, DSİ Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Mehmet Tutar, kooperatif başkanları, ziraat odası başkanları, muhtarlar, üreticiler ve mahallede kalan depremzede misafirler katıldı.





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