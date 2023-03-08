GÜNCELLEME - Muğla'da 13 ayrı bakır kablo hırsızlığı yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da son 3 yılda 13 farklı bakır kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından son 3 yılda 13 ayrı kablo hırsızlığı olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.

Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli, Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi'ndeki boş arazide bakır kabloları yaktıkları sırada suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise yakılmış ve sıyrılmış piyasa değeri yaklaşık olarak 100 bin lira olduğu tespit edilen bakır ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.B, V.B. ve S.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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