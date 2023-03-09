Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı istihbarat çalışması sonucu, Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden K.S, U.G, H.N. ve O.G'nin ikametlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çok miktarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 520 lira ve çalıntı olduğu belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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