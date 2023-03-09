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Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi

AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'nin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Bodrum'da 17 yaşındaki genç kızın öldürülmesiyle ilgili iddianame kabul edildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'nin yatağında ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay gecesi maktulün bulunduğu bölümde üçüncü bir kimsenin olması durumunda gerçekleşen bir kavga veya bağırma sesinin şüpheliler tarafından duyularak müdahale edilebileceğinin tespit edildiği kaydedildi.

Şüphelilerin ifadelerinde birbirlerini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği iddianamede, alınan beyanlara itibar edilmediği belirtildi.

İddianamede, şüpheli Turcen S'nin cezaevinde bulunduğu sırada olayı kendisine güvenerek anlattığını söyleyen tarafsız kamu tanığının ifadesinin olay örgüsü, zaman dilimi ve şüpheli beyanlarıyla olayın gerçekleşme şekli yönünden tutarlı olduğuna da vurgu yapıldı.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğünün otopsi raporuna göre maktulün ölümünün, boyun basısına bağlı mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) sonucu gerçekleştiği tespitine de iddianamede yer verildi.

İddianamede ifadesi yer alan sanığın koğuş arkadaşı tanık L.C, Turcen S'nin kendisine birçok kez bir polisiye diziyi izlediğini, olayın nasıl kapatılabileceğini bu dizinden yeterince öğrendiğini söylediğini belirtti.

Sanık Turcen S'nin, maktulün kendisini ilişkileriyle ilgili tehdit ettiğini söylediğini de belirten tanık L.C, ifadesinde şunları anlattı:

"Turcen tutuklandıktan yaklaşık bir ay sonra bir gün havalandırma sırasında bahçenin bir köşesinde muhabbet ederken kendisini zarflamak amacıyla 'aile arasında olan neyse olmuş, sen o kadar kanıt dizisini de izlemişsin, sen iyice her yeri temizledin mi. Toprak altına giren girmiş, sen kendini kurtardın mı' diye sordum. Turcen bana, 'evde her yeri temizledim o gece boyu uyumadım, kendime dair hiçbir şey bırakmadım' dedi. Ben ne olduğunu sorduğumda bana yaşanan bir anlık boğuşma gerçekleştiğini ve Gamze'nin 01.00 civarında can verdiğini, bunun üzerine Gamze'nin üzerinde ve evdeki kendisinden kalacak tüm izleri temizlediğini daha sonra Gamze'yi taşıyarak yatağa bıraktığını ve sabah uyandığında cesedi bu şekilde bulmuş gibi yaptığını söylediğini ifade etti. Tuncer'in 'keşke sabah saatinde ihbar edeceğime kapıyı çekip ormana gitseydik döndüğümüzde ihbar etseydik, yahut götürüp ormana atsaydık' dediğini de söyledi."

İddianame, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan dava açıldı. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor.

- Olay

Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Ali S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

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