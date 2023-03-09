Muğla'da depremzede çocuklar resim sanat atölyesinde güzel vakit geçiriyor

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MUĞLA (AA) - Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kente gelen çocuklar için etkinlik düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Turgutreis KYK Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş öncülüğünde gençlik liderleri, çocuk ve yetişkinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor.

Gönüllüler depremzede çocuklara da sosyal iyileştirme çalışmaları yaparak aktiviteler düzenliyor.

Yürütülen çalışmalarla çeşitli etkinlikler ve psikososyal destek yolu ile yaraların bir an önce sarılması amaçlanıyor.

Çocuk sanat atölyelerinde resim, seramik, ebru sanatı başta olmak üzere birçok alanda gönüllüler çocuk ve gençlerle bir araya gelerek onların daha iyi bir vakit geçirmesini sağlıyor.





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