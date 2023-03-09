Estonyalı yelkenciler Bodrum'da kamp yapıyor

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MUĞLA (AA) - Estonyalı yelkenciler, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kampa girdi.

İlçede 8-12 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Uluslararası Optimist Yarışları'na katılacak Estonyalı yelkenciler, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle organizasyonun ertelenmesi üzerine ilçeye bu kez kamp için geldi.

Aralarında milli sporcuların da olduğu 12 yelkenci ile 2 antrenör ve ekip sorumlusu, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tesislerinde antrenmanlarını sürdürdü.

İçmeler mevkisinden denize açılan ve ülkelerine göre daha elverişli hava koşullarında antrenman yapan sporcular, karada da teorik eğitimlere katıldı. Estonyalı ekip, zaman zaman Türk sporcularla da antrenmanda bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Başantrenörü Serdar Çiçek, AA muhabirine, Estonya ekibinin ertelenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları yerine planlarını iptal etmeyip, ilçeye antrenman için geldiğini söyledi.

Estonya'da bu mevsimde soğuk havanın etkili olduğunu belirten Çiçek, sporcuların ilçede güzel havada antrenman yapma imkanı bulduğunu aktardı.

Ekibin sorumlusu Mari Raus ise kendisinin üçüncü kez burada bulunduğunu, başantrenörlerinin de birçok kez ilçeye geldiğini belirtti.

Bodrum'un antrenmanlar için oldukça uygun olduğuna dikkati çeken Raus, "Estonya'da yelken sezonu çok kısa. Hava koşullarından dolayı antrenman sayımız kısıtlı oluyor. Bu nedenle yıl içerisinde buraya gelmeyi tercih ediyoruz. Bodrum'u çok seviyoruz. Antrenmanlarımız gayet iyi gidiyor." diye konuştu.

Estonya ekibi, 12 Mart'ta ülkelerine dönecek.





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