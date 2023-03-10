Fethiye'de öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için kek ve kurabiye yapıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde öğretmen ve öğrenciler depremzedeler için kek ve kurabiye yapıyor.
Fethiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nin gönüllü öğrencileri ve öğretmenleri depremzedeler için kek, poğaça ve kurabiye pişiriyor.
Eğitim merkezinde, yiyecek içecek hizmetleri mutfak atölyesi alan öğretmen ve öğrencilerinin yaptığı ev yapımı gıdalar ilçede konaklayan depremzedelere ikram ediliyor.
Merkezin Müdürü Timur Ergün, gazetecilere, öğrencilerin ilçede konaklayan depremzedeler için gönüllü olarak çalıştığını belirtti.