Bodrum'daki depremzedeler turizm ve diğer meslek kollarında istihdam ediliyor

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen vatandaşlara el uzatabilmek için Bodrum'daki turizmciler ve işletmeciler de seferber oldu.

Yaklaşık 10 bin depremzedenin konuk edildiği ilçede Bodrum Otelciler Derneği (BODER) başta olmak üzere birçok kuruluş, farklı meslek gruplarından depremzedeleri iş hayatına yeniden kazandırmak için destek verdi.

Afetzedelerin Bodrum Gençlik Merkezi'nde kurulan Çalışma ve İş Kurumuna (İŞKUR) başvuruda bulunarak farklı alanlarda iş bulmaları sağlanıyor.

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, Bodrum Kaymakamlığı himayesinde afet koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Depremin ardından Bodrum'da 3 bine yakın depremzedenin otellerde misafir edildiğini belirten Dengiz, "Bu sayı şu anda 2 bin 600'lere düştü. Bunun sebebi de depremzedelerin memleketlerine geri dönmeye başlaması, KYK yurtlarına yerleştirilmesi veya başka illere gitmelerinden kaynaklanıyor. Tahliyeler başladı, erken dönenler de var. Deprem bölgelerinden gelenlerin sayısında düşüş var. Bodrum'da 'afet durumu normale döndü' diyebiliriz." dedi.

Dengiz, afet koordinasyon merkezindeki İşkur'a şu ana kadar 500'den fazla depremzedenin başvuruda bulunduğunu kaydetti.

Alınan iş başvurularının farklı meslek gruplarından olduğuna değinen Dengiz, şöyle konuştu:

"BODER bünyesindeki üyelerimizden de talepler olursa bizler afetzedelerle çalışmak isteyenleri yan yana getirmeyi amaçlıyoruz. Olumlu bir sonuç olacağını düşünüyorum. Bu işlerin meslek kodlarına uygun şekilde olması daha iyi olur. Yani öğretmen veya mühendisin otelde çalışması biraz karmaşık olabilir o yüzden otellerde çalışacak kişilerde otelcilik veya lokanta tecrübesi olanlara öncelik vermeye çalışıyoruz. Bu kişilerin yerleştirmelerini yapmaya başladık. Otellerde aşçı, garson veya kat görevlisi gibi alanlarda yerleştirmeler yapılıyor. Turizm sezonunda depremzedelere istihdam sağlayacağız. Onların huzurlu ve güvenli olmaları için biz de elimizden gelen psikolojik desteği vereceğiz. Sadece Bodrum'da değil, deprem bölgelerinde de istihdam sağlanacak ve iş alanları yaratılacaktır diye düşünüyorum."

Dengiz, deprem bölgesinden ilçeye gelen her vatandaşın ayrı birer hikayesi olduğunu, bunlardan da duygusal anlamda çok etkilendiklerini ifade etti.

- Kızı zincir markette işe, torunu da kreşe başladı

Bodrum'a Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen 58 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülten İkinci de depremde kendi evlerinin yıkılmadığını ancak Malatya'da oturan kızının evinin yıkıldığını dile getirdi.

Yaşananların depremden öte felaket olduğuna değinen İkinci, "Depremde çok korktuk ama benim oturduğum gecekondu ve mahalle yıkılmadı. Malatya'daki kızımın evi yıkıldı. Çok şükür ailemden kaybım olmadı. Ailemin birçok ferdi Bodrum'da. Kızım üniversite mezunu, işletme okudu. Bodrum'da iş başvurusu yaptı ve iş buldu. Kızını da bugün kreşe yerleştirdi, şükürler olsun. Devletimin haberi olsun diye koordinasyon merkezine gelerek kaydımı yaptırdım. Merkezden de sadece gıda malzemesi yardımı aldım. Allah herkesin yardımcısı olsun. İyi ki biz birlikteyiz, beraberiz, güçlüyüz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.