Muğla'da uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Köyceğiz ilçesinde, uyuşturucu özelliği olan kenevir ekimi yapıp sattığı tespit edilen C.B.E'yi takibe alan ekipler şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.

Evdeki aramada bir miktar kenevir ile üretimde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.



Savcılıkta ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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