Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik köpeği "Tina"nın da desteğiyle Yalıkavak Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Ekiplerce durdurulan bir araçta yapılan aramada, 5 parça halinde satışa hazır kokain maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A.K'nin ikametinde de toplu halde satışa hazır kokain ile hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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