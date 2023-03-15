Muğla'da öğrencilerin sportif yetenekleri belirleniyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da üçüncü sınıf öğrencileri arasında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında sportif yetenek taraması yapılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği proje kapsamında kentteki öğrenciler, Menteşe Spor Salonu'nda çeşitli testlere tabi tutuluyor.

Mart, nisan ve mayıs aylarında yapılacak testlerle İl genelinde 11 bin 399 öğrencinin sportif yetenek taraması gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ile Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe Kapalı Spor Salonunda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Açıkbaş, öğrencilerin sporla tanıştırılması ve spora başlama yaşında olan yetenekli öğrencilerin tespit edilmesi amacıyla uygulanan programda, Muğla'da üçüncü sınıf öğrencileri teste tabi tutarak sporu tabana yayma ve üst düzey sporcu yetiştirme hedefinde olduklarını söyledi.

Sağlıklı nesillerin yetişmesinde sporun önemini vurgulayan Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ise çocukları erken yaşta sporla tanıştırmak ve onlara sporu sevdirmek için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Geleceğin şampiyon sporcularının keşfedilip yetiştirilmesi için sportif yetenek taramasının son derece faydalı bir uygulama olduğunu vurgulayan Çay, katkı sağlayanlara teşekkür etti.

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