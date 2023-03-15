"Osmanlı Nüfus ve Temettuat Defterinde Datça" kitabı tanıtıldı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde "Osmanlı Nüfus ve Temettuat Defterinde Datça" kitabının tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Datça Kaymakamlığı öncülüğünde hayata geçirilen proje hakkında bir restoranda düzenelenen toplantıda konuşan Kaymakam Mesut Çoban, resmi arşiv kayıtlarından 3 nüfus defteri ve temettuat defterinin (vatandaşların malvarlıklarının hane bazında kaydedildiği resmi defterler) gün yüzüne çıkarılması kapsamında çalışma başlattıklarını anlattı.

Çalışmayla kentin tarihi kimliğinin yeni kuşaklara aktarılarak canlı tutulmasının amaçlandığını belirten Çoban, "Nüfus defterleri sırasıyla 1831, 1841,1843 yıllarına ait. Temettuat defteri ise, 1845 yılına ait. Bu sayede Datça'da 1841 ve 1845 yılları arasındaki nüfus hareketlerinin görülmesi hedeflenmekte. 1845 tarihli Temettuat defterinde ise Datça'daki demografik yapı, fert düzeyinde menkul ve gayri menkul kaynaklar, işletmelerin büyüklüğü, toplam ve ayrıntılı vergi yükü ve işgücü, kişilerin mesleği, yetiştirilen zirai ürün ve hayvanlar, ticari ve sınai müesseselerin hareketleri görülebilecek." dedi.

Çoban, kitapta önsöz ile sunuş bölümlerinden sonra, Datça'nın Osmanlı dönemindeki konumu ve durumunu ortaya koyan Datça tarihi bölümünün yer alacağını dile getirdi.

Yüksek çözünürlükte görüntüsü alınan defterlerin günümüz Türkçesine çevirisi yapılarak yayına hazırlanacağını ifade eden Çoban, kitabın 30 Ocak 2023'te baskıya hazır hale getirilmesi hedeflendiğini kaydetti.

Kitabın orijinalden Türkçeye çevirisini ise TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nda yasama uzmanı olarak görev yapan İngilizce, Farsça, İtalyanca ve Osmanlıca bilen yayınlanmış telif ve tercüme eserleri bulunan Selahattin Durmaz yapacak.

Toplantıya, Datça'daki yazarlar, esnaf, iş insanları ve vatandaşlar katıldı.



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