Büyükler Türkiye Kupası Kürek Şampiyonası Köyceğiz'de başladı

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MUĞLA (AA) - Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde başladı.

Yarışlarda depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün kürek sporcuları anıldı. Sporcular, depremde hayatını kaybeden Mir Berke Mutlu, Halil İbrahim Elvermez, Mehmet Kadir Özbilgin ve Alper Efe Taştaş'ın isimlerinin verildiği kategorilerde yarıştı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Köyceğiz Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen şampiyonaya Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam Spor Kulübü, Hereke Nuh Çimento Kürek, Rize Gençlik ve Spor, İstanbul Kürek ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) spor kulüplerinden 125 sporcu katılıyor.

Sporcular, Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda, 2 bin metre mesafede büyükler, 23 yaş altı ve 19 yaş altı kategorilerinde tek çifte (1x), iki çifte (2x), iki tek (2-), dört çifte (4x), dört tek (4-) ve sekiz tek dümencili (8+) kategorilerinde mücadele ediyor.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 14-16 Nisan'da yapılacak Gençler Avrupa Şampiyonası Uluslararası Zagreb Yarışları için milli takım seçme testi de kadınlar ve erkekler U17 ve U19 kategorilerinde tekli ve ikili olarak 2 bin metre üzerinden yapılıyor.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, yarışları, tarihin en büyük afetinde kaybettikleri arkadaşlarının anısına yaptıklarını belirterek, "Milletçe yaraları sarmaya çalışırken biz de işimizi iyi yaparak elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Burada milli takımımızı seçtik. Milli takımımızda dışarıda başarı alıp bir nebze de olsa ülkemizi sevindirebilirsek çok mutlu olacağız." dedi.

Yarışların çok güzel hava şartlarında gerçekleştirildiğini ifade ede Ertürk, alınan güzel derecelerle yurt dışında da iyi işler yapacaklarına inançlarının tam olduğunu kaydetti.

İlk gün yarışlarında dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Şampiyona yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.





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