Muğla'nın bu sezon 1,5 milyon İngiliz turist ağırlaması bekleniyor

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MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ / SABRİ KESEN - Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'ya, 17 Mart'tan itibaren kafileler halinde gelmeye başlayacak İngiliz turist sayının bu yıl 1,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra antik kentleri ve lüks konaklama tesisleriyle öne çıkan Muğla, bu sezon da Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin önemli bir kısmını ağırlamaya devam edecek.

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, bu sezon özellikle İngiliz pazarında büyük bir artış beklediklerini söyledi.

Bölgeye turist getiren İngiltere'deki birkaç tur operatörünün operasyona başladığını aktaran Bülbüloğlu, İran'dan da nevruz bayramıyla beraber ciddi bir misafir beklediklerini bildirdi.

Erken rezervasyonların ve bölgeye gelecek uçak sayılarının sezonun güzel geçeceğinin göstergesi olduğunu belirten Bülbüloğlu, "Muğla'nın ana pazarı İngiltere. İngiltere'den Dalaman Havalimanı'na şu an için 1 milyon 280 bin İngiliz turist koltuk ayırmış durumda. Yani bu kadar İngiliz turist bölgemize gelecek. Bu sayı daha da artacak ve talebin artmasıyla 1,5 milyonu bulacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Bu durumun Muğla'nın dinamik ve en büyük pazarı olan İngiltere'den bir dahaki sene daha çok misafirin geleceğini gösterdiğini vurgulayan Bülbüloğlu, bölgenin hem popüler olması hem de fiyat avantajının bulunması nedeniyle tercih edildiğini kaydetti.

-"Kışın bile turistlerin geleceğini göreceğiz"

Marmaris'teki Grand Yazıcı Club Turban Thermal Genel Müdürü Cihan Baykara ise özellikle Marmaris'in İngiliz turistlerin tatil planlamasında öncelikli olduğunu ifade etti.

2023 ile daha uzun süre misafir alma sürecine girildiğini anlatan Baykara, "İngiltere başta olmak üzere pazarlarda artış var. Erken açılış geç kapanmayı otelci, esnaf, acenteci, hava yolu şirketi olarak yapabildiğimiz sürece, sezon daha da uzayacak. Kışın bile turistlerin geleceğini göreceğiz. Uzun sezon tecrübemiz yok, bunu bu sezon göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Baykara, bu yıl Rusya'dan da çok sayıda misafir ağırlayacaklarını, Dalaman Havalimanı üzerinden bölgeye yaklaşık 250 bin Rus turist gelmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, Muğla'yı yılın 2 aylık döneminde 23 bin 603 turist ziyaret etti. 7 bin 207 kişiyle İngilizler ilk sırada yer aldı. İngiltere'nin ardından en çok turist gelen ülkeler İrlanda, Rusya, İran ve Yunanistan olarak sıralandı.

Geçen yıl da Muğla'yı 1 milyon 283 bin 592 İngiliz turist ziyaret etmişti.

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