Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, hakkında "kasten öldürme" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A'nın Çobanlar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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