Datça'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Eski Datça Mahallesi Karadağ mevkisindeki evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının evin çatı kısmındaki şömine bacasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi.

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