Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Beşköprü Mahallesi'nde yaşayan Ö.C.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kişinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, çok miktarda kubar esrar, skunk türü Hint keneviri tohumu, kıyılmış tütün, 2 havalandırma vantilatörü, 3 led aydınlatma paneli, 3 ısı ölçer, 5 litre sıvı bitki besini, hava nemlendirme cihazı, 3 aydınlatma ampulü, 2 alüminyum havalandırma cihazı, içi toprak dolu 4 saksı ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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