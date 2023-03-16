Muğla’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Fethiye-Antalya kara yolu Sarıyer mevkisinde Ali Sarıkaya (31) idaresindeki 48 AIV 845 plakalı kamyonla, Ramazan Aka (40) yönetimindeki 48 JA 561 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı.

Kazada yaralanan Aka, sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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