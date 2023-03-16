Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesi belediye başkanı Yakup Otgöz, AK Parti Muğla milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Otgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana belediye başkanlığı görevini sürdürdüğünü bildirdi.

Otgöz, açıklamasında "Büyük bir onurla yürüttüğüm Seydikemer belediye başkanlığı görevimden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, genel merkezimizin oluruyla AK Parti Muğla milletvekili aday adayı olmak için istifa etme kararı aldım.” ifadelerini kullandı.

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