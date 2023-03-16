Büyükler Türkiye Kupası Kürek Şampiyonası sona erdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kürek Federasyonu ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Köyceğiz Belediyesi'nin destekleriyle Köyceğiz Gölü Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yarışlarda, farklı kulüplerden 125 sporcu mücadele etti.

Yarışlarda depremde hayatını kaybeden Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübünün kürek sporcuları anıldı. Sporcular, depremde hayatını kaybeden Mir Berke Mutlu, Halil İbrahim Elvermez, Mehmet Kadir Özbilgin ve Alper Efe Taştaş'ın isimlerinin verildiği kategorilerde yarıştı.

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Fenerbahçe erkeklerde 860, kadınlarda ise 540 puan ile kupanın sahibi oldu. Galatasaray ise erkeklerde 746, kadınlarda 200 puan alarak ikinci sırada yer aldı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan da sporcuları ilçede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, çok güzel şartlarda ve güzel derecelerle şampiyonayı tamamladıklarını kaydetti.

Kupayı Fenerbahçe'nin kazandığını belirten Ertürk, "Fenerbahçe, Galatasaray ile ciddi bir çekişme içindeler. 15 gün sonra Türkiye Şampiyonası var. Sporcular, eksiklerini gördü. Şimdi 15 gün kamp yapıp tekrar burada muhteşem bir mücadeleye sahne olacak şampiyonada yarışacaklar. Heyecanla onu bekliyoruz." dedi.

Düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

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