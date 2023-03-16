Depremzede çift, Muğla'da evlendi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay'daki evleri yıkılan Gülendam Yunus ile Muhammed Gündeşli, misafir olarak konakladıkları Muğla'nın Bodrum ilçesinde evlendi.

Hatay'da evlilik hazırlığı yapan ancak deprem sonrası ailesiyle Bodrum'daki yakınlarının evine gelen 20 yaşındaki Gülendam Yunus ile Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz'in sahibi olduğu otele yerleştirilen 29 yaşındaki Muhammed Gündeşli, Bodrum Belediyesi'nde başkanlık makamında gerçekleştirilen nikah töreni ile dünyaevine girdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın kıydığı nikah törenine Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Dengiz ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Törende zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Yunus, gazetecilere, depremde bazı akrabalarını kaybettiğini ve zor günler yaşadıklarını belirtti.

Hazırladığı çeyizinin de depremde zarar gördüğünü anlatan Yunus, "Evlilik hazırlığı yapıyorduk. Bir anda hayatımız deprem ile değişti. Evde bulunan çeyizlerimiz zarar gördü. Çok şükür canımızı kurtardık, sevdiğim yanımda. Yanımızda bulunan bulunmayan herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Muhammed Gündeşli de Bodrum halkının kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Gündeşli, "Gönül isterdi ki memleketimizde düğün salonunda ailemizle düğün yapmak ama olmadı. Allah devletimizi milletimizi başımızdan eksik etmesin. Biran önce evimize dönmek istiyoruz." dedi.

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