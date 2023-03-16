Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​

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​​​​​​​MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dalaman açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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