Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta bir zanlının tarihi eseri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekiplerce yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bronş takı ve 2 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S. ve C.M.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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