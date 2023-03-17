Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından aranan kişilerin yakalanması amacıyla Yatağan Eskihisar Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "tasarlayarak öldürme" suçundan 12,5 yıl ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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