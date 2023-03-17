Jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Datça ilçesinde jandarma ekipleri ilkokul öğrencileri ile biraya geldi.

Cumalı Mahallesi'ndeki Mustafa Kutluay ilkokulundaki 58 öğrenci ve 2 öğretmene 8. Jandarma Motor Trafik Tim Komutanlığı personeli tarafından trafik eğitimi verildi.

Eğitimde öğrencilere, genel trafik kuralları, okul servislerinden uyulması gereken kurallar, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı ve trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde hareket tarzı konuları anlatıldı.

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