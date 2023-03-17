Muğla'dan giden usta öğreticiler depremden etkilenen kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'dan giden usta öğreticiler depremden etkilenen kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

AA

Muğla'dan giden usta öğreticiler depremden etkilenen kadınlar için dikiş atölyesi kurdu

MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedelerin yerleştiği konteyner kentte, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünce dikiş atölyesi çadırı kuruldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde afet bölgesinde yapılacak çalışmalara destek vermek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek için Muğla Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticileri gönüllü olarak İslahiye'ye gitti.

Kurum Müdürü ve 9 usta öğreticiden oluşan ekip, İslahiye ilçesinde konteyner kentte çadır kurarak, dikiş makineleri ve malzemelerle çadırı atölyeye dönüştürdü. Burada afetzedeler için günlük kıyafetler diken usta öğreticiler, kadınlara dikiş öğreterek eğitim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Usta öğreticiler konteyner kentte yaşayan depremzedelerin ihtiyaçlarına göre günlük 100 eşofman ve 150 parça iç çamaşır üretimi yapıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Milli Eğitim Bakanlığı ve Muğla Valiliği koordinesinde afet bölgesinde yapılan çalışmalara destek verdiklerini söyledi.

Enstitüden dikiş makineleri ve kumaşlarla bölgeye giden ekibin depremzedelerin günlük ihtiyaçlarını ürettiğini belirten Çay, ayrıca depremzede kadınlara da kurs verildiğini ifade etti.

10 gündür bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş ise amaçlarının üreterek iyileşmeyi sağlamak olduğunu dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verdi
Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 ...
Yekta Kurtuluş, eski takımı Galatasaray'ı şampiyonluğa yakın görüyor
YEREL HABERLER Yekta Kurtuluş, eski takımı Galatasaray'ı ...
Depremzede çift Bodrum'da evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çift Bodrum'da evlendi
Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
YEREL HABERLER Muğla açıklarında 38 düzensiz göçmen kurtarıldı​​​​​
Depremzede çift, Muğla'da evlendi
YEREL HABERLER Depremzede çift, Muğla'da evlendi
Büyükler Türkiye Kupası Kürek Şampiyonası sona erdi
YEREL HABERLER Büyükler Türkiye Kupası Kürek Şampiyonası sona erdi
Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti
YEREL HABERLER Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, milletvekili ...
Muğla’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla’da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
3 köpeği zehirleyen sanığın yargılandığı davada 'şikayet yok' diyerek durdurma kararı
YEREL HABERLER 3 köpeği zehirleyen sanığın yargılandığı davada ...
Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen ...
Bodrumspor, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor
YEREL HABERLER Bodrumspor, Sakarya'dan 3 puanla dönmek istiyor
Datça'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Datça'da evin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı
YEREL HABERLER Datça'da mevsimin ilk badem çağlası hasadı başladı
Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü eski manzarasına kavuştu
YEREL HABERLER Son yağışlarla su seviyesi yükselen Bafa Gölü eski ...
Muğla'nın bu sezon 1,5 milyon İngiliz turist ağırlaması bekleniyor
YEREL HABERLER Muğla'nın bu sezon 1,5 milyon İngiliz turist ...
Fethiyespor'da işler yolunda
YEREL HABERLER Fethiyespor'da işler yolunda
Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sakarya'dan galibiyetle döneceğiz
YEREL HABERLER Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sakarya'dan ...
Otomobilinde silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli adli kontrolle serbest
YEREL HABERLER Otomobilinde silah ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli ...
Bodrum'da ana isale hattı patladı, cadde suyla doldu
YEREL HABERLER Bodrum'da ana isale hattı patladı, cadde suyla doldu
Bodrum'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER Bodrum'da polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli ...
Bodrum'da içme suyu isale hattının patlaması sonucu bazı iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Bodrum'da içme suyu isale hattının patlaması sonucu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.