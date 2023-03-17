İngiltere'den sezonun ilk turist kafilesi Muğla'ya geldi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesine İngiltere'den gelen turist kafilesi çiçeklerle karşılandı.

İngiltere'den YDA Dalaman Havalimanı'na gelen ve sezonun ilk turist kafilesi olan 188 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolcular havalimanı yetkililerince güllerle karşılandı.

Çeşitli ikramlarda bulunulan İngiliz turistler, işlemlerinin ardından konaklayacakları otellere geçti.

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Yiğit Laçin, gazetecilere, İngiltere'den Muğla'ya gelen sezonun ilk charter seferinin Dalaman Havalimanı'na yapıldığını söyledi.

YDA Dalaman Havalimanı'nın İngiltere pazarında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Laçin, "Manchester kentinden Türkiye'ye 188 yolcu ile gelen ilk uçağını karşıladık. Yaşadığımız deprem felaketinin üzüntüsüyle 2023 sezonuna girerken amacımız daha çok çalışıp turizm sektöründeki tüm paydaş ve iş ortaklarımızla misafirlerimize en iyi hizmeti sunmak istiyoruz." dedi.

Laçin, İngiltere'den uçuşların yıl boyunca devam edeceğini kaydederek, turizm sezonu için hazırlıkları tamamladıklarını, yeni sezonda hedeflerinin 2019 yılı rakamlarını geçerek 5 milyonuncu yolcuyu karşılamak olduğunu ifade etti.



İngiliz turist Sera Jeffries, yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgün olduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğini belirtti.

- "Burası bizim ikinci evimiz"

Jack ve July Belsey ise Türkiye'ye ilk kez 1998'de geldiklerini ifade etti. Her yıl 3-4 kez Türkiye'ye geldiklerini anlatan July Belsey, "Burası bizim ikinci evimiz. Bu 62'nci gelişimiz." diye konuştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli, 11 ilin etkilendiği depremler nedeniyle bu yıl sezonun ilk uçağına su takı ile karşılama yapılmadığı öğrenildi.

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