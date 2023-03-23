Muğla'da İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı yapıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) bünyesinde, Muğla'nın ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtımını sağlamak, tanıtıma yönelik sürdürülen iletişim süreçlerini güçlendirmek ve yürütülen faaliyetlerde koordinasyon sağlamak amacıyla oluşturulan kurulun 6. toplantısı, Muğla Valisi Orhan Tavlı Başkanlığında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapıldı.



Tavlı, burada yaptığı konuşmada, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin ilk saatlerinden itibaren Muğla'nın tek yürek olarak bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.



Muğla'ya gelen afetzede misafirlerin ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanması için el birliği ile çözümler üretildiğini, çözüm üretilmeye devam ettiklerini belirten Tavlı, yardımların AFAD ve Valilik koordinasyonuyla bölgeye ulaştırılmasında odaların, oda başkanlarının, yönetim kurulları ve üyelerinin hep birlikte seferber olduğunu dile getirdi.



Muğla'daki 5 oda ve borsanın Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan boyunca kuru gıda, ramazan kolisi ve kahvaltılık malzemenin bölgeye gönderilmesi için Valilik koordinasyonuyla harekete geçtiğini ifade eden Tavlı, 4 tır malzemenin Hatay'a ulaştığını belirtti.



Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş da turizm sezonundan beklentinin yüksek olduğunu belirterek, 2023 turizm sezonunun ve ramazan ayının hayırlı olmasını diledi.



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy da Uluslararası tur operatörlerinin Türkiye'ye ve Muğla'ya olan ilgisinin artarak devam ettiğini anlatarak, "Bu yıl hep birlikte yaralarımızı saracağız. 2023 turizm hedefimizde bir

değişiklik yok. Bu yıl ülkemizde 60 milyon turist ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.

Toplantıda Muğla'nın turizm potansiyelinin artırılması ve turizm sektörünün geliştirilmesi konuları da ele alındığı toplantıya il genelinden birçok oda ve kurum temsilcileri katıldı.



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