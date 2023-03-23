Bodrum'da 22 Mart Dünya Su Günü etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.

Bodrum Belediyesince Herodot Kültür Merkezi'ndeki toplantı, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, etkinliği farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Su olmadan yaşamın da olmayacağını ifade eden Aras, suyun gıdadan daha önemli olduğunu, Bodrum Yarımadası'nın su kaynakları açısından da çok kıt bir bölge olduğunu bunun için suyun peyzaj ve havuzlarda kullanımının azaltılması gerektiğini belirtti.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi İçme Suyu Birinci Şube Müdürü Oğuz Kağan Bardakçı da Muğla'da MUSKİ yatırımlarını ve Bodrum'daki su tüketim miktarı, atık su miktarı ile ilgili kuyu, kaynak, depo ve içme suyu hattı verilerini paylaştı.

Konusunda uzman bazı konuşmacıların da sunum yaptığı seminerde, katılımcılara suyun israfının önlenmesine yönelik kullanılan su tasarrufu aparatları dağıtıldı.

Seminerde insanlarda su tasarrufu bilinci oluşturulmasının gerekliliği, bu kültürü oluşturma ve geliştirme amacıyla içme, kullanma, sulama, endüstri gibi her alanda, toplumsal eğitime önem verilmesi konularında fikir paylaşımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.