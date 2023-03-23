Datça'da sportif yetenek taramaları başladı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde, 3. sınıf yetenek taramaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı" kapsamında Atatürk Spor Salonunda tarama yapıldı.

Datça Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ilçedeki tüm okulların 3. sınıf öğrencilerinin yer alacağı taramalarda boy-kilo ölçümü yapıldıktan sonra kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, top fırlatma, kavrama kuvvetlerine bakılacak.



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mutlu Uzun, öğrencileri sportif testlere tabi tutarak sporu tabana yayma ve üst düzey sporcu yetiştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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