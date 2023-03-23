Bodrum'da tefecilik, suç faaliyeti ve kaçakçılık operasyonunda 10 gözaltı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tefecilik, suç faaliyeti ve kaçakçılık suçlarına karıştıkları iddia edilen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede yüksek faiz karşılığında tefecilik yaparak vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen 5, organize suç faaliyeti kapsamında silah bulunduran 3 ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 140 fişek, 5 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 2 sanayi tipi sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 60 bin sigara, 150 bin boş makoran ve çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.T, R.K, T.Ö, Y.K, K.Ö, N.Y, T.Y, N.Y, S.K. ve E.O. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan operasyon anları polis kamerasınca da görüntülendi.

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