Datça'da anaokulu öğrencilerine çiftçilik eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, okullarının bahçesine sebze fidesi dikti ve tohum ekti.

Datça İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, anaokulu öğrencilerine tarım ve toprak sevgisi kazandırmak, bitki ve toprak ile su ilişkisini uygulamalı sebze fidesi dikimi ve sebze tohumu ekimi yaparak gösterdi.

Çocuklar fide dikiminin yanı sıra, çapa yapma, sulama, herek hazırlama, yabani ot temizliği gibi çiftçiliğin temel aşamalarını da deneyimledi.

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