Muğla'da firari hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri tarafından, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Denizova Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık", "alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma" suçlarından 13 yıl 4 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan M.U. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.







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