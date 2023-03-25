Bodrum'da bu sezon 1,5 milyon turist hedefleniyor

MUĞLA (AA) - ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren turizmciler, ilçede bu yıl sezonun oldukça hareketli geçeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Turizm sezonunun başlamasına az bir zaman kala ilçedeki butik oteller başta olmak üzere, 5 yıldızlı otellerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Sektör temsilcileri ve çalışanlar yerli ve yabancı misafirleri en iyi ve kaliteli şekilde ağırlamak için çalışma yürütüyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, deprem nedeniyle ilk etapta turizm rezervasyonlarında bir durağanlık yaşandığını ancak iptallerin söz konusu olmadığını söyledi.

Herhangi bir uçak iptalinin de olmadığını ifade eden Dengiz, "Bunlar çok olumlu gelişmeler. Normal bir hayata dönmek için biraz zaman gerekiyor. O zamanı da çok iyi kullanacağız. Gelecek haftalarda rezervasyonlarda artış olacağını düşünüyoruz." dedi.

- "İlçede depremzede sayısı 500'e düştü"

Depremin yaralarını Bodrumlu turizmciler olarak kapatmaya, acıları da dindirmeye çalıştıklarını ifade eden Dengiz, "Depremden etkilenenlerin yeniden normale dönmesi için devletimize olan güvenimiz tam. İlçede ilk aşamada 3 bin 300 olan depremzede sayısı şu anda 500'lere kadar düştü." dedi.

Bodrum'da 215 bin yatak kapasitesine sahip olduklarını anlatan Dengiz, şöyle konuştu:

"İngiltere, Rusya, Almanya ve Polonya ilçeyi tatil için en çok tercih eden ülkeler arasında. Bu ülkelerden turistleri ağırlayacağımızı tahmin ediyorum. Hava yolları ve seyahat acenteleri ile görüşmeler yaptık. İlk etapta bir milyon turist hedefini yakalamak istiyoruz. 26 Mart'ta Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den ilk misafirlerimizi ağırlayacağız. Misafirlerimize her yıl olduğu gibi bu yıl da en iyi hizmeti vermek için çalışacağız. Bodrum'daki otellerimiz tadilatlarını yaptı ve misafirlerini ağırlamak için hazır. 2023 turizm sezonunda 1 milyonun üzerinde hatta 1,5 milyon turist hedefine ulaşacağımızı ön görüyoruz."

- "Aldığımız rezervasyonlarla bu yazın iyi geçeceği umudundayız"

Bodrum Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Dağoğlu da kendisinin de 6 Şubat'taki deprem felaketine Adana'da yakalandığını söyledi.

Türkiye'nin çok büyük bir felaket yaşadığını ifade eden Dağoğlu, "Deprem 11 ilimizde çok büyük yıkım ve can kaybına yol açtı. Ben de o tarihte deprem bölgesinde bulunuyordum. Depreme Adana'da yakalandım, ailemden can kaybı olmadı ama dostlarımızdan kaybettiklerim oldu. Türkiye güçlü bir ülke zaman içerisinde o bölgenin yeniden toparlanacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Otelcilik sektöründe 34 yıldır faaliyet gösterdiklerini bu yıl da yeni sezona hazırlandıklarını belirten Dağoğlu, şunları kaydetti:

"Depremden sonra Bodrum'daki otelciler ve bizde depremzedeleri otellerimizde ağırlayarak vazifemizi yapmış olduk. Otelimde 51 depremzede vatandaşımızı bir aydan fazla misafir ettim. Bir kaç gün önce ayrıldılar ve Muğla'ya yerleştiler. Bizler de onları bu süre içerisinde en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Deprem felaketinden özellikle çocukların çok etkilendiklerini gördüm. Bunlar bizi de çok üzdü. Türk insanı güçlü, atlatacaklardır ama Allah bir daha buna benzer şeyler yaşatmasın."

Dağoğlu, "Sezon hazırlıklarımız hızlı şekilde devam ediyor. Geçen yıl iyi bir sezon geçirdik bu yıl beklentimiz çok daha iyi. Turizm sezonuna da bayram itibarıyla başlamış olacağız. Türkiye diğer ülkeler içerisinde hem fiyat anlamında hem de turizm bölgesi olarak özelliğini koruyor. Aldığımız rezervasyonlarla da bu yazın da iyi geçeceği umudundayız." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.