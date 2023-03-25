Fethiye'de 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili 4 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 3 kişinin silahla vurulmasıyla ilgili biri çocuk 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, ilçede 17 Mart'ta plakasız motosikletle yüzü maskeli biri tarafından 3 kişinin silahla vurulduğu olayla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ilçede belirlenen farklı adreslere operasyon düzenledi.

Olaya karıştığı tespit edilen yaşı küçük E.A. ile Ö.A, Y.K. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tuzla Mahallesi'nde 17 Mart'ta plakasız motosikletteki yüzü maskeli bir kişi tarafından A.B, D.D ve F.B'ye yönelik silahla ateş edilmiş, olayda 3 kişi yaralanmış, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için ise çalışma başlatılmıştı.





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