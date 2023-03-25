Futbol: TFF 2. Lig

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MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, deplasmanda Fethiyespor'u 1-0 mağlup etti.

İlçe stadında oynanan müsabakanın tek golünü, maçın 78. dakikasında Kocaelispolu oyuncu Beykan Şimşek kaydetti.

Puanını 61'e çıkaran Kocaelispor, ligde liderliğini sürdürdü.

Fethiyespor ise 33 puanda kaldı.

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