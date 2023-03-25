Muğla Valisi Tavlı yardım toplama ve dağıtım merkezinde incelemelerde bulundu

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Menteşe'deki yardım toplama ve dağıtım merkezinde incelemelerde bulundu.

Vali Tavlı'ya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ile Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler eşlik etti.

Depodaki ayrıştırma, tasnif, yardım kolisi hazırlama ve sevk bölümlerindeki çalışmaları yerinde inceleyen Tavlı, Muğla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Özden İşler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tavlı, burada yaptığı konuşmada, depremin ilk gününden itibaren kadirşinas Muğlalıların kamu kurum ve kuruluşları, odalar, borsa, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, esnafın birlik ve beraberlik içerisinde depremden etkilenen illere her türlü yardımlaşma ve dayanışma örneği sergileyerek yardım seferberliğine tüm imkanlarıyla katkıda bulunduğunu söyledi.

Yardım seferberliğinin ramazan ayının bereketiyle artarak devam ettiğini belirten Tavlı, afet bölgesine yapılan yardımların yanında şehirde misafir edilen depremzede vatandaşların da her türlü ihtiyacını karşılamak ve yaralarını sarmak için çalışıldığını ifade etti.

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